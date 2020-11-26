شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كلية الإعلام جامعة النهضة يزور ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من كلية الإعلام جامعة النهضة ببنى سويف برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مقر مؤسسة ”الخليج 365”، للاطلاع على طبيعة العمل بالصحيفة المطبوعة ونسختها الإلكترونية ودورة الخبر الصحفى، والتعرف على أقسام الموقع والمواقع المتخصصة (كايرو دار، فيديو 7، برلمانى، سوبركورة)، بالإضافة إلى تليفزيون "الخليج 365".

واستمع الوفد الطلابى إلى شرح الكاتب الصحفى محمد ثروت، رئيس أكاديمية ”الخليج 365”، حول الخدمات التى يقدمها الموقع للقارئ بالإضافة إلى رحلة الخبر الصحفى من المحرر حتى البث على الموقع.

وناقش ثروت مع وفد إعلام جامعة النهضة، مستقبل الإعلام الإلكتروني والعلاقة بين الصحفية الورقية والإلكترونية، ومدى تلبية كليات الإعلام لحاجة سوق العمل، ومواصفات الإعلامى فى المستقبل.

\