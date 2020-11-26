شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: يجب توحيد المفاهيم العسكرية للعرب لمواجهة التحديات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر فى منطقة مليئة بالتحديات، وهو أمر لم تشهده مصر منذ سنوات، وهناك نقلة نوعية فى المخاطر التى تواجه الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك نقلة كبيرة فى التدريبات والمناورات فى الجيش المصرى تتناسب مع حجم التحديات التى تواجهها مصر فى المنطقة، نظرا لمكانتها وموقعها الهام بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة TEN: "مصر تؤدى أنواع من التدريبات والتأهيلات لتتمكن من مواجهة التحديات، حيث تشترك مع عدد من الدول الكبرى والعظمى فى تدريبات ومناورات مشتركة، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم العسكرية للعرب المتمثلين فى المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والسودان وغيرهم لمواجهة كافة التحديات".

وقال: "القوات المسلحة المصرية تجرى عمليات فى ساحات عمل جديدة، مثل مناورات البحر الأسود بالاشتراك مع البحرية الروسية".