شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط مياه الأمطار بغزارة يعيق الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد كوبرى 6 أكتوبر، تعثر للحركة المرورية بسبب شدة تساقط الأمطار، حيث تتحرك المركبات ببطئ شديد بعد تراكم المياه نتيجة استمرار سقوط الأمطار.

وتشهد منطقة الجيزة، سقوط أمطار غزيرة منذ الصباح بشكل متقطع على عدة مرات، حيث قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .

و تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل الي الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر فى أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ، متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا.