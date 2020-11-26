شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غدا بالجامعة العمالية بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف المحروقى، مستشار عام المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بأن محمد عبدالعزيز جبران، مشرف عام المؤسسة والجامعة، أصدر تعليمات بتعليق الدراسة بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية غداً الخميس. وأكد المحروقى، أن القرار يأتى نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الطلاب والموظفين.

كان قد أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا، بتعليق الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار التى تعرض لها القاهرة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى، حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة، كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.