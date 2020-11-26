القائد الأعلى يشيد بقدرات جيش مصر.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، القائد الأعلى يشيد بقدرات جيش مصر.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات الجوية ويؤكد كفاءة كل الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.. واللقاء يستعرض جاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومى.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ القائد الأعلى يشيد بقدرات جيش مصر.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات الجوية ويؤكد كفاءة كل الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.. واللقاء يستعرض جاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومى ـ رعد ومطر والحياة مستمرة

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