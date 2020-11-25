شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ «الغضبان» و«السعيد» لفوزهما بجائزة التميز الحكومي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأخلص التهانى القلبية للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربي في الوطن العربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

وأعرب «غنيم» في تصريحات صحفية، الأربعاء، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي تحقق، والذي يأتي تتويجا لجهود مخلصة في سبيل الدفع بخطط الدولة التنموية في مختلف المجالات، مبديًا اعتزازه بالفترة التي قضاها نائبا لمحافظ بورسعيد قبل أن يتولى المسؤولية بمحافظة بني سويف.

كما هنأ محافظ بني سويف كل التنفيذيين بمحافظة بورسعيد الذين يعملون كفريق واحد وبروح الجد والتفاني والإخلاص تحت قيادة المحافظ «اللواء عادل الغضبان»، حيث أن هذه الجائزة هي جائزة لكل الجهاز التنفيذي بالمحافظة وتتويجا لعطائهم تحت قيادة مجتهدة وحكيمة في إطار تنفيذ رؤية الدولة واستراتيجيتها التنموية.

وفي نفس السياق، تقدم المحافظ بتهانيه القلبية للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، لاختيارها «في نفس المسابقة» كأفضل وزير عربي، مؤكدًا أن فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة يعد تتويجا لجهود الوزيرة النوعية لتنفيذ رؤية الدولة في مجال التطوير الإدراي وتعزيز القدرات الحكومية وبناء كوادر تنفيذية تستطيع أن تواكب متطلبات تطبيق الرؤية التنموية للدولة، الذي يعد الجهاز الإدراي رقما مهما في خروج أهدافها لحيز التنفيذ.

كما أشار محافظ بني سويف إلى أن الحضور القوي للجهاز الحكومي بجائزة هي الأولى من نوعها، خاصة مع فوز مصر بـ 4 جوائز فيها، حيث حصلت مصر بجانب تلك الجوائز على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وذلك يؤكد على أن الدولة المصرية تسير بخطى مدروسة نحو المستقبل بكل متطلباته التنموية، والتي احتوتها رؤية تنموية شاملة «رؤية مصر 2030» التي يرعاها ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتترجمها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لخطوات عملية مميزة

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد حصدت 4 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، والتي نظمتها حكومة دولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.