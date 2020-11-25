شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة لتحديث سجلات المديرية والإدارات التعليمية حتى 15 ديسمبر بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مهلة لتحديث سجلات الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان حتى منتصف ديسمبر المقبل، على أن يتم عرض تقرير دوري يوضح انضباط العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات.

اجتماع بقيادات التعليم بقنا

جاء ذلك أثناء ترؤس وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماع موجهي الشؤون المالية والإدارية بالمديرية والإدارات التعليمية التسع في حضور دكتورة منال عبدالوهاب وكيل المديرية، ومصطفى قاسم مدير عام الشؤون المالية، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحمد زين العابدين موجه عام الشؤون المالية، ومديري إدارات الشؤون القانونية وشؤون الطلاب والموارد البشرية.

وشدد خلال كلمته بالاجتماع على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن توريد رسوم الدمغة لشهادة الثانوية العامة بالإدارات التعليمية ومراجعة الحسابات لحصر مديونية الادارات وسبل تقليصها وعرض بيان مفصل بما تم قبل نهاية العام الحالي 2020، وكذلك متابعة الاجراءات القانونية للإيداع والتحصيل والصرف لفصول الخدمات.

اجتماع بقيادات التعليم بقنا

وأكد أن الموجه المالي والاداري هو رقيب الجهة الإدارية عهد إليه الحفاظ على المال العام وإعمال القانون في التصدي للمخالفات وردع اصحاب النفوس الخربة، مضيفاً أن التوجيه المالي معني في المقام الأول بالنصح وتوجيه المشورة لموظفي الماهيات والاداريين بالمدارس ويستوجب ذلك عقد لقاءات دورية وتوحيد أسس وقواعد العمل والتنسيق فيما بينهم.

اجتماع بقيادات التعليم بقنا