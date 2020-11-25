شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستطلاع» الأسبق عن «سيف العرب»: آن الأوان لتكوين قوة عربية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن استضافة الأراضي المصرية لـ6 جيوش عربية لتنفيذ مناورة «سيف العرب»، ولقاء الرئيس بوزير الدفاع الفريق محمد زكي، والفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية حدثين أكدا أن القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي على القوى في المحيط الإقليمي.
وأوضح «سالم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن التوازن الاستراتيجي معناه أن «مفيش حد أقوى منك»، مضيفا أن ذلك مع يفعله الرئيس بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة، وأنه حضر اختبار كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة؛ ليرسل من خلالها رسالة طمأنة للشعب بأنه يتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للشرطة والقوات المسلحة.
ورأى أن مناورة «سيف العرب» أرسلت رسالة أنه «آن الأوان لتكوين القوة العربية المشتركة لردع كل عدو طامع».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,742
-
تعافي
102,103
-
وفيات
6,573
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الاستطلاع» الأسبق عن «سيف العرب»: آن الأوان لتكوين قوة عربية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.