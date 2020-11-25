شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستطلاع» الأسبق عن «سيف العرب»: آن الأوان لتكوين قوة عربية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن استضافة الأراضي المصرية لـ6 جيوش عربية لتنفيذ مناورة «سيف العرب»، ولقاء الرئيس بوزير الدفاع الفريق محمد زكي، والفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية حدثين أكدا أن القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي على القوى في المحيط الإقليمي.

وأوضح «سالم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن التوازن الاستراتيجي معناه أن «مفيش حد أقوى منك»، مضيفا أن ذلك مع يفعله الرئيس بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة، وأنه حضر اختبار كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة؛ ليرسل من خلالها رسالة طمأنة للشعب بأنه يتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للشرطة والقوات المسلحة.

ورأى أن مناورة «سيف العرب» أرسلت رسالة أنه «آن الأوان لتكوين القوة العربية المشتركة لردع كل عدو طامع».