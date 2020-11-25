شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «دعم المرأة السيناوية» تكشف عن فكرة مبادرتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شرين الهواري، مؤسسة مبادرة «دعم المرأة السيناوية»، إنها منذ 15 عامًا كانت تريد أن تثبت للجميع بأن البنت المصرية قادرة على إثبات جدارتها وتحقيق النجاح، معقبة: «البنت دلوقتي بقت تخرج، ومش لازم تكون ملاصقة للأهل».

وتابعت «الهواري»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامح «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنها كانت تريد أن تعمل في مجال السياحة، ولكن مدينة الاسماعلية في هذا الوقت لم يكن بها كلية للسياحة والفنادق، وأثناء زيارتها لمدينة شرم الشيخ عملت في مجال السياحة.

ولفتت إلى أن عندما علم أهلها بأنها ستسافر لمدينة شرم الشيخ وستترك التعليم، تعرضوا لصدمة كبيرة، معقبة: «أنا بحب العلاقات مع الناس، ما عرفتش أدرس سياحة وفنادق بسبب رفض والدي السفر للقاهرة»

وأشارت إلى أن فكرة استقلالها مثل لها تحدي كبيرة، مشيرة إلى أنها درست سياحة وفنادق في التعليم المفتوح وحصلت على تقدير جيد جدًا، معقبة: «هي دي فكرة التمسك بالحلم».