شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف في سوهاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، مخطط إنشاء أول ميناء جاف في محافظة سوهاج.
وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف أمريكي إنجليزي، لعمل دراسة جدوى مبدئية لإنشاء الميناء على مساحة 45 فدانا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يخدم المنطقة الصناعية وأقرب موانئ البحر الأحمر.
وأضاف أن الهيئة أمهلت التحالف 6 أشهر لعمل الدراسة، و3 أشهر لتقديم العطاءات المالية، مؤكدا أن الاهتمام بهذه المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية الصعيد.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الميناء الجاف، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وتخفيف الضغط على الموانئ والبضائع.
ولفت إلى أن هناك مخططًا لإنشاء ميناء جاف في بني سويف الجديدة.
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