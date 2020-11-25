شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: لدينا قوة عسكرية تحمي شعبنا وثرواتنا.. ولا نعتدي على أحد مطلقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتدريب المشترك «سيف العرب» الذي نفذته القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، وشهده الفريق أول محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووجه موسى حديثه إلى المصريين خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، قائلًا: «اعرفوا القوات المسلحة بتعمل إيه، ضباط حديثي التخرج شاركوا بقوة في المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك سيف العرب»، مردفا «القوات المسلحة تعد أبنائها وتجهزهم بأحدث وسائل التكنولوجيا والأحدث».

وأضاف: «مصر تجري تدريبات عسكرية مع بعض الدول بناء على رغبتها في»، معلقًا: «الحمد لله عندنا قوة عسكرية كبيرة تحمي شعبنا وثرواتنا ولا نعتدي على أحد مطلقًا».