شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بجامعة القناة.. معهد التقنية الحيوية يعقد مؤتمرا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد غداً الخميس مؤتمر تحت عنوان «Biotechnology Innovation and The COVID-19 Panademic» وذلك بمعهد التقنيه الحيويه بجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي من خلال معهد التقنيه الحيويه إلى تقديم مشاريع بحثية خاصة بفيروس كورونا المستجد، محاولةً من الجامعة للمشاركة في الأبحاث التي تجرى في هذا الشأن في مصر والعالم، وانطلاقا من دور الجامعة المجتمعي لمواكبة منظومة البحث العلمي وتقديم ما يفيد ويخدم البشرية في المجالات الطبيه والغذائيه والبيئيه.

يقام المؤتمر تحت بإشراف عام الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث مؤكده ان البحث العلمى هو نقطة البداية لتقديم أبحاث هادفه ومبتكرة في مجالات علمية طبية بالإضافة إلى تدريب كوادر علمية قادرة على إجراء أبحاث متقدمة في مجال التقنية الحيوية.

ومن جانبه أشار الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد معهد التقنيه الحيوية أن المؤتمر سوف يعرض بة أحدث الأبحاث في كيفية التعرف والوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»بإستخدام تطبيقات التقنية الحيوية المختلفة.

يأتى المؤتمر بإشراف الدكتورة نهى مصباح وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والدكتورة عبير شلبى وكيل المعهد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ،ويحاضر به مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال التقنية الحيوية وهم الدكتورمحمد على فرج أستاذ بقسم الكيمياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور سامح مجدالدين مدير وحدة ال Proteomics بمستشفي 57357، والدكتور شيماء العناني أستاذ مساعد ميكروبيولوجي بكلية الصيدلة ،والدكتوره اماني كمال ابراهيم محمد استاذ العقاقير بكلية الصيدلة ،والدكتور محمد ابوالحسن أستاذ مساعد برنامج العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.