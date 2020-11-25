شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري الإسماعيلية» يكرم وكيل وزارة الصحة والأطباء المتطوعين في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كمال بدران، رئيس نادى روتارى الاسماعيلية، أن تكريم وكيل وزارة الصحة يأتى في اطار تكريم النادى لجهود الدولة في تطوير منظومة الصحة وتنفيذ المشروع القومى التاريخى وهو التأمين الصحى الشامل.

واكد ان تنظيم احتفالية في قاعة اسماعيل سلام بمديريه الصحه بحضور أعضاء نادى الروتارى بمحافظه الاسماعيليه يهدف لتكريم وزارة الصحة من خلال تكريم الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه تقديرا لما لمسوه في الفتره الاخيره من طفره في المجال الصحى وما حققته محافظه الاسماعيليه من نتائج مُشرفه بالمبادرات الرئاسيه على مستوى الجمهوريه والتى تهدف لتحسين صحه المواطن المصرى وبما ينعكس على المجتمع ككل.

وتم تكريم الأطباء: محمود عبدالكريم، أخصائي طب وجراحه الأسنان، وعمرو عبدالفتاح أخصائي طب وجراحه العيون، وابراهيم غانم، استشارى النسا والتوليد، ومحمود سعد طبيب العيون، لدورهم الانسانى وتعاونهم الدائم في خدمه المجتمع ومشاركتهم البناءة بالقوافل الطبيه الخيريه.

وأشار «بدران» أن الروتارى كمنظمه خدميه تابعه لمديريه التضامن الاجتماعى ولا تدخر جهد في تقديم وتحقيق المنفعه العامه لخدمه قطاع كبير من المواطنين عن طريق مشروعات خدميه أو مساعدات عينيه سواء في القطاع الصحى أو البيئي والتى كان اخرها المستشفى العائم والذى يقدم خدماته الطبيه لمحافظات الصعيد.