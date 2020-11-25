شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة: التحقيق مع أي إعلامي لا يلتزم بالحيادية خلال تغطية مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مجلس النقابة اجتمع الثلاثاء وتناول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كل أنظار العام تتجه صوب قمة الأهلي والزمالك، لذلك أصدرنا بيانا بالتأكيد على عدم نشر الإعلاميين أي أخبار غير موثوقة أو أخبار تحرض على الكراهية، مع التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين».

وأوضح أن النقابة لديها مرصد يتابع كل القنوات وسيتابع الأداء الإعلامي لكل مقدمي البرامج والمحررين والمراسلين ومخرج المباراة، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة أي إعلامي مخالف إلى لجنة التحقيق حال ارتكابه خروقات.

وأكد أن النقابة لم ترصد أي خروج على المهنية من قبل الإعلاميين خلال الأيام فيما يتعلق بمباراة القمة.