شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب طقس الخميس.. تعطيل الدراسة في 9 محافظات و4 جامعات.. و«الإسكندرية إجازة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظات الجمهورية، الأربعاء، إلى موجة من الأمطار الشديدة أدت إلى إعلان 9 محافظات حتى الآن تعطل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، وقررت 4 جامعات وقف الدراسة، كما قررت 4 محافظات وقف الصيد، بإلإضافة إلى قرار محافظة الإسكندرية منح العاملين في المديريات الخدمية إجازة بسبب سوء حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020.

كانت 6 محافظات قررت تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، وارتفع العدد إلى 9 محافظات يوم غدٍ الخميس الموافق 26 نوفمبر، بعد انضمام محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى قائمة المحافظات التي تأثرت بموجة الأمطار.

وضمت قائمة المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة في المدراس والمعاهد الأزهرية بسبب سوء حالة الطقس غدًا الخميس «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – مطروح- كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية».

وضمت قائمة الجامعات التي قررت تعليق الدراسة سبب سوء حالة الطقس غدًا الخميس «القاهرة – الإسكندرية – دمنهور – مطروح».

فيما ضمت قائمة المحافظات التي تم وقف الصيد فيها بسبب سوء الأحوال الجوية غدًا الخميس «الإسكندرية – البحيرة – مطروح- كفر الشيخ».

فيما منحت محافظة الإسكندرية المصالح الحكومية إجازة بسبب سوء حالة الطقس غدًا الخميس، حيث ضمت مديريات الخدمات التالية: التربية والتعليم والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتموين والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والمساحة والري.