شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسماعيلية» تطلق حملة للتوعية بخطورة سمكة «الأرنب».. كيف تتعرف عليها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الصحة بالاسماعيلية، حملة تثقيف وتوعية بين المواطنيين وبائعى الأسماك، ضد أسماك الأرنب أو «القراض» السامة والتعرف عليها.

وقالت هويدا مرسي، مدير الثقافة الصحية، إن الحملة بدأت من خلال فرق الثقافة الصحية في الإدارات بالعمل وفق خطة التوعية في الأسواق والنوادى والمدارس والمديريات الخدمية والجمعيات الاهلية والمصالح الحكومية والتجمعات لتوعية وتحذير المواطنين من خطورة تناول سمكة «القراض» السامة.

وأوضحت أن أهم مواصفات سمكة الأرنب ومخاطرها تتمثل في:

- هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين.

- هي أيضا تدعى سمك النفيخة في مصر، سمكة القراض أو الأرنب. وسبب تسميتها بسمكة «الأرنب» أنها تشبهه في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخه قبل الأكل، والبعض يشرع في اصطيادها وبيعها دون معرفة خطورتها على الصحة العامة.

- هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة مايقوم بعضهم بالتخلص منها.

- في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.

- تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.

- سمكة القراض في البحر الأحمر وخليج السويس.

- منذ سنوات عدة لم تكن سمكة القراض موجودة بهذه الأعداد الكبيرة في البحر الأحمر والبحر المتوسط وإنما زادت أعدادها في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير وهي لم تكن موجودة في البحر المتوسط ولم يكن الصيادون يعرفونها في الإسكندرية وإنما هاجرت له من البحر الأحمر عن طريق قناه السويس

- السم في السمكة يوجد في الكبد والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم ولا توجد في اللحم.

- هى ذات جلد رصاصى اللون علية نقط وراس تمثل أكثر من ثلث حجم الجسم تقريبا وتحتوى هذه الأسماك على غدد سامة تتواجد في ثلاث أماكن مختلفة من الجسم حيث تتواجد تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع.

- في أسفل رأس هذه السمكة هناك غدة سامة، إذا ما انفجرت هذه الغدة تجعل جسم السمكة كله ساما.كما ان كبد هذه الأسماك سام جدا وتمثل الاجزاء السامة تقريبا 12- 13 % من اللحم ( وزن السمكة) يعيش منها 39 نوع في المياة المالحة و28 نوع في المياة العذبة.

- تحارب صيادى الأسماك حيث انها تمزق شباك الصيد بأسنانها الحادة.

- سبب كونها سامة لأنها تتغذي على الطحالب السامة.

- السم في هذه الأسماك يسمي تيدرودوتاكسين ويتم انتاجه في السمكة ببكتريا خاصة، السم موجود في الجلد والأحشاء ( المبايض والكبد ووالمعدة والأمعاء) ولا يوجد السم في لحوم تلك الأسماك.

- تصل نسبة الجرعة السامة للبشر إلى أقل من واحد ميلليجرام وبهذا يعتبر هذا السم من أشد أنواع السموم فتكا، كما أنه لا يتأثر بالطبخ.

- تختلف اعراض التسمم من شخص إلى اخر على حسب الكمية التي تناولها وتبدا بالرغبة في النوم العميق الذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات أو حدوث تنميل بالوجة واللسان والشفتين بالإضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة.

- وحسب الجرعة فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل: آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط في ضغط الدم والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات

- خطورة الأمر تكمن في لجوء بعض باعة الأسماك إلى سلخ تلك السمكة، وبيعها «فيليه» حتى يتم إخفاء ملامح السمكة، ويتم بيعها بأسعار رخيصة جداً خاصة لدى الباعة الجائلين.

- في مصر يتم شوى الأسماك بأحشائها، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة يتم توزيع السم على عضلات الأسماك، وبالتالى يُصاب بالتسمم.

- سمكة القراض أو الأرنب من أكثر الأسماك سمية، نتيجة إفرازها مادة التيترادواكسين، وهى مادة سامة تعادل 1200 ضعف مادة السيانيد القاتل، والسمكة الواحدة فيها كم من السموم قادرة على قتل 30 إنسان.

- تتراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضر السامة.

- سم هذه السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة.

- البعض يغريه الكبد الكبير في تلك السمكة ويتم تناوله مع الطعام.

- إذا حاولت ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها ولم يقوم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص ستصاب فورًا لحم السمك ومن يأكلها يموت في الحال.

- تناول وجبات من «سمك الأرنب» التي تؤدي إلى الوفاة بعد تناولها مباشرةً نظرًا لشدة سميتها ولا يوجد مصل مضاد للسم.