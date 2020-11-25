شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحمام ترفع مياه الأمطار من الطريق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع مجلس مدينة الحمام بمحافظة مطروح، أعمال رفع مياه الأمطار. وقال رمضان الباجورى، نائب رئيس المدينة، إنه تمت أعمال رفع مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وطريق الملاحة، حيث تم الدفع بـ٣ سيارات وموتورين شفط وطرد تابعين للحملة الميكانيكية، كما تم الاستعانة بمعدات مرفق مياه الحمام بموتوري شفط وطرد، وكذلك معدات تابعة لإدارة المطافئ، حتي يتم كسح مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الحمام ترفع مياه الأمطار من الطريق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.