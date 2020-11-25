شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي: إجماع أوروبي لفرض عقوبات على تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق بشير عبدالفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.

وأوضح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي ليس من اختصاصه فرض عقوبات على تركيا، ويتوقف عند الدعوة حتى انعقاد المجلس الأوروبي الذي يبت في تلك الدعوة، مشيرًا إلى أن المجلس الأوروبي يتكون من 28 دولة لابد أن توافق جميعها على فرض العقوبات على تركيا، وحال رفض دولة تسقط العقوبات.

وأوضح أن هناك مؤشرات على إجماع أوروبي لفرض العقوبات على تركيا بسبب انتقادات تجاه حقوق الإنسان وممارسات أنقرة ضد الديمقراطية، مشيرًا إلى عدة عقوبات متوقعة حال الإجماع الأوروبي على تركيا، ستكون موجعة، منها أن هناك شراكة أوروبية مع أنقرة بشأن الجمارك أن تحصل تركيا على البضائع الأوروبية دون قيود جمركية، مضيفا أن العقوبة ستكون فرض القيود الجمركية ومعاملة البضائع التركية معاملة كأي دولة مما سيعرض الاقتصاد التركي لخسارة كبيرة.

وتابع أن إغلاق ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون ضربة موجعة لأردوغان الذي لطالما روج للانضمام إلى الاتحاد.