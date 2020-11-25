شكرا لقرائتكم خبر عن علي عمران: بهاء سلطان أجاد قراءة القرآن واحكام التلاوة بمهارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علي عمران، شاعر وناقد، إن أي إنسان يستطيع أن يتلو القرآن إذا التزم باداب وأحكام التلاوة، لافتاً إلى أن بهاء سلطان أجاد قراءة القرآن واحكام التلاوة بمهارة، وليس لي أي علاقة بماضيه.

وأضاف علي عمران، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه مع المطرب مثلما يتخذ من أي اتجاه، والشاهد في ذلك أن يكون هناك علم لما يقدم، ولكن عليه أن يتقيد بأحكام التلاوة واللغة، وبهاء سلطان يقلد مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل.

وأوضح أن بهاء سلطان لابد أن يكون له مدرسة خاصة به، لافتاً إلى أن تلاوة القرآن فن ولكن له احكام ومبادئ لابد أن يلتزم بها، وأن بهاء سلطان اتخذ منهجين هما محمد عمران ومصطفى إسماعيل، ولابد أن يكون له احساس خاص به.