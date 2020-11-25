شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أئمة الأزهر: تلاوة القرآن أشد وأصعب من الغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عمران، شاعر وناقد، إن قارئ القران لابد أن يكون قدوة، لافتاً إلى أن غناء أم كلثوم كان من طرق الأخلاق، وقام الشيخ محمد عمران بغناء أغنية «حَلم» لكوكب الشرق في جلسة خاصة، ولكنها أخذت عليه، رغم أنها من الأغنيات التي تذهب الوجدان.

وأضاف على عمران، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن حقل التلاوة متسع وكبير ولابد من يدخله أن يكون متعمق في علوم اللغة، لافتاً إلى أن القرآن سماعي وقياسي في نفس الوقت، مشيرا إلى أن بهاء سلطان مقلد للأصوات ولم يقدم صوته حتى الآن

فيما قال الشيخ هاني سعد محمود، أحد أئمة الأزهر الشريف: ما المانع لو ظل بهاء سلطان على طريق قراءة القرآن، لافتا إلى أن بهاء سلطان اذا عاهد الله أن يدخل هذا الطريق ندعمه، مؤكداً أن صوته ابهره ولمس القلب.

ونوه الشيخ هاني سعد محمود، بأن بهاء سلطان لابد له أن يقلع عما فات إذا أراد أن يسلك طريق تلاوة القرآن، مؤكدا أن الصوت الجيد هبة من الله، لافتاً إلى أن تلاوة القرآن أشد وأصعب من الغناء، لأن القارئ يستطيع أن يبتهل وينشد بينما المطرب لا يستطيع.