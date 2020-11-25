شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد جمال: مستقبل الاقتصاد المصري في دعم قواعد ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جمال، خبير ومدرب ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس، إن مستقبل الاقتصاد القومي في دعم نماذج ريادة الأعمال الناجحة وتوسيع قواعده لبناء اقتصاد قوى قائم على الشباب ونماذج أقتصادية فاعلة، مؤكدا أن إقامة مؤتمرات وندوات للتعريف بريادة الاعمال ودعمها علميا وفنيا وتدريبيا يساهم في تحقيق هذا الحلم.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة التحول الرقمي للبنوك وريادة الاعمال على هامش معرض CAIRO ICT 2020، حيث تحدث عن دور نادى ريادة اعمال بجامعة قناة السويس E Club في دعم الافكار الريادية والمشروعات الناشئة في مجالات التحول الرقمي.