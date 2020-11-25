شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية غدا على السواحل الشمالية والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس في المحافظات.

وأوضحت إيمان ،خلال لقائها مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن القاهرة شهدت أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق، فضلا عن مناطق صاحبها سقوط حبات البرد مثل التجمع الخامس وشرق القاهرة، لافتة إلى سقوط البرد على بعض محافظات السواحل الشمالية كالإسكندرية.

وتابعت: «أمطار غزيرة ورعدية مستمرة على السواحل الشمالية غدا، بداية من مطروح وتمتد حتى محافظات الوجه البحري لتتراوح ما بين متوسطة وغزيرة على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية».

وأكملت: «الجمعة يشهد تراجع حد الأمطار لتصبح خفيفة على القاهرة، ومتوسطة على السواحل الشمالية، مع سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومتوسطة على الوجه البحري»، لافتة إلى أن الأمطار سيصاحبها انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن منخفض البحر المتوسط، ومنخفض آخر في طبقات الجو العليا وراء حالة الطقس غير المستقرة، مشيرة إلى أن أمطار الغد الخميس ستتساوى مع أمطار اليوم لتنخفض غدا.

ولفتت إلى انعدام فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد غدا وبعد غد، موضحة أن الهيئة تحدد كمية الأمطار المتوقعة وفقا لشكل السحب.

وتابعت: «مازلنا في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية متكررة، والتنبؤات الفصلية، وقد نشهد حالة أخرى من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال أسبوع أو 10 أيام».

وحول أسباب حدوث تغيرات مناخية في مصر، قالت إن العالم أجمع شهد تغيرات مناخية أثرت على كمية الأمطار التي تسقط في مصر، وأدت إلى تكرار حالات عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت أن القاهرة ستشهد أمطارا خفيفة يوم الجمعة المقبلة حتى الظهر فقط، معلقة: «إن شاء الله نستمتع بمباراة القمة».

وأوضحت أن غدا الخميس سيشهد أمطار خفيفة بالقاهرة، مشيرة إلى أنه لا داعي لتعطيل الدراسة بالمحافظة.

ولفتت إلى أن الإسكندرية من المحافظات التي تشهد أمطار غزيرة كونها بدأت منذ أمس ومستمرة حتى اليوم، مشيرة إلى أن كمية أمطار الموجة الحالية متوسطة بصفة عامة ولا تقارن بأمطار مارس.