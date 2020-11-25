شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه مطروح»: سحب مياه الامطار من المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ابراهيم خالد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه جارى رفع تراكمات المياه من ميدان أبوطرام وشارع المديرين وأمام فندق ريم على الكورنيش.

وتابع: «سيعقب ذلك رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق حديقة النصر والريفية وك2 وك 3، وسحب مياه الامطار من المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، أو شنايش صرف مياه الامطار، وكذلك تكثيف الجهود لازالة أي تراكمات لمياه الامطار على الطريق الدولى الساحلى بالتعاون مع مجالس المدن».