شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: العنف ضد المرأة أو إهانتها جهل فاضح وحرام شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الإسلام أوصى بحسن معاملة المرأة.

وقال الطيب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائقُ الرجال، وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن».

وتابع: «العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا».