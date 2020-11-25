شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: العنف ضد المرأة أو إهانتها جهل فاضح وحرام شرعًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الإسلام أوصى بحسن معاملة المرأة.
وقال الطيب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائقُ الرجال، وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن».
وتابع: «العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا».
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