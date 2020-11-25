شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمير» يتفقد إجراءات الحد من مخاطر السيول بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، المواقع التي يتم العمل فيها بمعدات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، للحد من مخاطر جريان السيول التي تسببت في بعض الاثار البسيطة خلال النوة الماضية التي لم تحدث منذ اكثر من 36 عاما، وحاصرت بعض الأماكن السكنية بمنطقة الكيلو 4 والكيلو 2 ومناطق وادي الرمل وقرية القصر، بحضور فريق عمل من جهاز التعمير بالساحل الشمالي الغربي للمشاركة الفنية.

وقال المهندس محمود الأمير إنه يجب على الجميع بمحافظات مطروح من جهات تنفيذية ومجتمع مدني وغيرها التكاتف من اجل حماية الأسر جراء السيول ودعم المحافظة بالمعدات والآلات التي تساعد على مجابهة المخاطر التي قد تنشأ عن سقوط الامطار التي تؤدي الى سيول وبالتالي تؤثر بالسلب على الاسر التي قامت بالبناء في مجرات السيول.

وتفقد الأمير الاعمال بوادي الخروبة بحضور الفنيين بوحدة الأراضي والمياه والإدارات المعاونة بالمركز لمتابعة الوقوف على الارض للتأكد من سير الاعمال بطريقة صحيحة لتحصد كميات كبيرة من مياه السيول خاصة ان وادي الخروبة من اكبر الاودية بمحافظة مطروح بالإضافة الى دراسة إمكانية انشاء احواض ترابية " برك" لحصاد مياه الامطار اعلى الوديان قبل انحدارها وتخفيف الضغط على مجري الوديان