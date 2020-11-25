رئيس "الإنجيلية" يهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٠. جاء نص البرقية كالتالي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أتقدم بخالص التهنئة القلبية بحصول سيادتكم على جائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٠، كأفضل وزيرة عربية، وهو ما يعكس تفوق الحكومة في تحقيق رؤية الدولة المصرية الحديثة، وتقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة، التي تفاعلت مع التحديات، وتمتلك القدرات الحقيقية على الإنجاز والإبداع في العمل الميداني".​

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