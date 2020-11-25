شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: المشروعات العملاقة دعمت المحافظة في الحصول على جائزة التميز الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمحافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن حجم المشروعات التنموية التي تم إنجازها كانت مشروعات يفوق لها الخيال، وأنا اعتبرها مشروعات اعجازية.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال لقائه بفضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن المحافظة لديها مجموعة انفاق تربط بين الدولة المصرية وقارة أفريقيا، بالإضافة إلى حقل زهر الذي يوجد لدينا في غرب بورسعيد، خاصة أنه يوفر الإكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويضخ أكثر من 3 مليار قدم مكعب.

وأوضح أنه تم إنشاء أكبر مناطق صناعية في جنوب بورسعيد، حيث أنها تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، وكل هذه المشروعات العملاقة دعمت محافظة بورسعيد في الحصول على جائزة التميز الحكومي العربية.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد هي اول محافظة رقمية في مصر، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الصحة هي أعظم شيء في حياة الإنسان.