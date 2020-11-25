شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: المنطقة تشهد نقلة نوعية في حجم المخاطر المحيطة بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن المنطقة تشهد نقلة نوعية في حجم المخاطر المحيطة بها، وهناك تحديات كبيرة منها تغول بعض القوى الإقليمية في المشرق العربي، وما يجري في شرق المتوسط.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن هذه التحديات تحتاج إلى نقلة على ذات القدر من الجاهزة والاستعداد، كما جاء في كلمة الرئيس السيسي.

ونوه بأن القوات المسلحة المصرية تخوض كم هائل من المناورات العسكرية يؤهلها بأن تكون جاهزة للمعادلة التي تحدث عنها الرئيس السيسي، بداية من روسيا شرقا، مرورا بقبرص وفرنسا وايطاليا.

وأشار إلى أن توحيد المفاهيم العسكرية لدى القوات المسلحة العربية مثل السعودية والسودان والأردن، حتى نستطيع أن نجابه أي تحديات على مدار الساعة، موضحا أن القوات المسلحة المصرية تجري تدريبات في ساحات عمل جديدة عليها.

وأكد أن القوات البحرية كانت محل إشادة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن القوات الجوية تمثل أهمية شديدة في الدولة المصرية، وتحتاجه المنطقة العربية بقوة بعد زعزعة الأمن الإقليمي العربي.