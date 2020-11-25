شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 مقابر مقامة على أراضي زراعية بجوار سجن أبو زعبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور صباح ابراهيم، رئيس الوحدة المحلية بابوزعبل، وعبير راغب، رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 مقابر بجوار السجن المركزي بابوزعبل دائرة مركز الخانكة.

وقال طلال ربيع إن تلك المقابر لا يوجد بها موتي نهائيا، وتم الفتح والكشف للمقابر بمعرفة مسؤل الصحة للتاكد من تواجد موتي من عدمه داخل المقبرة.

وأضاف أن تلك المقابر مقامة على أراضي زراعية، وتمت إزالة الحالات طبقا للقانون، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الاراضى الزراعية.

حملة ازالة مقابر فى ابو زعبل

حملة ازالة مقابر فى ابو زعبل

حملة ازالة مقابر فى ابو زعبل

حملة ازالة مقابر فى ابو زعبل