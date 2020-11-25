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افتتاح المركز التكنولوجي التمويني في مدينة البياضية بالأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين في الأقصر، نائبا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، المركز التكنولوجي التمويني في مدينة البياضية، الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر.

يضم المركز ٥ شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، وهو مقام على مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.

وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني.

وفي ختام الافتتاح، أٔدار كلا من وكيل الوزارة ورئيس مدينه البياضية حواراً مفتوحاً مع المواطنين، وبعد الافتتاح هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظا على حقوقهم.

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