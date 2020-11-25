شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدارسة بالمدارس غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس، بالمدارس والمعاهد الأزهرية وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الإستقرار فى الطقس وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة القليوبية المواطنين المسافرين علي الطرق السريعه توخي الحيطه والحذر ، حفاظا علي سلامتهم.

تجدر الإشارة أن المحافظ قد أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصي درجات الإستعداد تحسبا لموجه الطقس السيء والتي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر، مؤكدا علي جميع رؤساء المدن والأحياء و رؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبري بمتابعه رفع تراكمات المياه الناتجه عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول وأضاف بأنه تم تخصيص الخط الساخن١١٤ ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أي بلاغات بشأن الاحوال الجوية.