شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات «الميدتيرم» بكلية التربية النوعية ببورسعيد السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت إدارة كلية التربية النوعية ببورسعيد برعاية عميد الكلية، الدكتور أحمد الروبي، كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بلائحة الساعات المعتمدة التي تستمر خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري وحتى الخميس 10 ديسمبر المقبل.

تبدأ الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي، وضرورة الحضور قبل موعد الإمتحان بربع ساعة على الأقل.

في السياق، أصدر الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية، قراراً ببدء كافة المحاضرات التطبيقية لمختلف الفرق الدراسية بعد الساعة الواحدة ظهرًا وذلك منعًا للتكدس وحرصا على سلامة الطلاب.