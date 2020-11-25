شكرا لقرائتكم خبر عن رضا فضل يتحدى الإعاقة ويشارك بلوحتين في معرض «روتاري سفنكس» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الفنان الدكتور رضا فضل، ابن قرية شباس الشهداء بدسوق بكفرالشيخ، من ذوي الهمم، بلوحتين فنيتين في معرض ينظمه نادي روتاري سفنكس بمتحف محمود مختار، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر|، حيث من المقرر حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

وقال «فضل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه سيشارك في هذا المعرض بلوحتين فنيتين، الأولي بعنوان «رؤى» وتحكي عن طفولته بطريقة رسومات الأطفال، ورؤية ابنته «رؤى» في رسوماتها لوالدها، مشيرًا إلى أنه تم رسم تلك اللوحة بطريقة لتمبرا (أكاسيد- شمع) وهي الطريقة التي كان يرسم بها قدماء المصريين.

وأشار إلى أن اللوحة الثانية تحمل عنوان «سيدة البحر»، فتم رسمها بألوان (أكريلك) ورسمها بأصابع قدمه لأنه من ذوي الهمم.