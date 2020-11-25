شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار بالمحاور المرورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية بعددا من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.
وأشار المحافظ أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها علي مدار اليوم وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً علي رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .
كما قاد المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، مشددا علي نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق أعلى معدلات الانجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الأمطار بعددا من القطاعات.
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