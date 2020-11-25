شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يودع مارادونا: أتمني ان نلعب الكرة معاً فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، على توديع صديقه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا موجهاً له رسالة بعد دقائق من وفاته إثر ازمة صحية.

وقال بيليه في رسالته المؤثرة "لقد فقدت صديقاً عظيماً وخسر العالم أسطورة، لا يزال هناك الكثير من الكلمات، ولكن في حالياً، أتمنى ان يعطي الله القوة لعائلته وأصدقائه، وأتمني أن نلعب الكرة معاً في السماء".

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، فى منزله، بعد فشل الأطباء فى انعاشه.

وأعلن التلفزيون الأرجنتيني، منذ قليل عن وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية فى منزله.

وفقا لصحيفة " Clarín" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية.

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر نوفمبر الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

نقل موقع "فوتبول إيطاليا"، تصريحات لماتياس مورلا، محامى النجم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا، قائلا: "لقب تغلب مارادونا، على أصعبب لحظة فى حياته، لحسن الحظ، يشعر الأن بصحة جيدة، وهو مصمم على التعافى بأفضل طريقة ممكنة".

أضاف: "المهم أنه لا يفكر إلا فى التعافى، فى هذه اللحظة يحتاج مارادونا فقط للهدوء".