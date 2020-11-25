شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دسوق بكفر الشيخ يستعد لمواجهة هطول الأمطار (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز دسوق والقرى والعزب التابعة له، الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار، وتم انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل لكسح مخلفات الأمطار ولرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الامطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وتحت إشراف نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، تنسيقًا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعينة وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق مركز ومدينة دسوق.

وقالت «ماضي» لقد قام جهاز النظافة برئاسة نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء وليد فاروق رئيس حى جنوب وأشرف داود رئيس حى شمال، ونوابهما، والدفع بسيارات الكسح، وتم رفع المياه المتراكمة وسرعة التعامل بجميع الشوارع وفتح البيارات والصفايات ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع المدينة من خلال معدات الوحدة.

كما قام أيضا نواب رئيس المدينة لشئون القري ( 1، 2 ) سند ابو كيلة، محمد جميل بمتابعة بمنظومة النظافة بقرى دسوق استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، ابو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب ورفع مياه الامطار ومخلفات الأمطار بالقرى والمرور ومتابعة محطات الصرف الصحى واستمرار العمل حتى الانتهاء من رفع كافة التراكمات والمخلفات، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

كسح مياه الامطار

كسح مياه الامطار

كسح مياه الامطار