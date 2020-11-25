شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يثني على اختيار نائب رئيس «النقض» ضمن موسوعة النزاهة القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الأربعاء، اختيار أكاديمية نورمبرج الدولية في ألمانيا، ومركز سياسات القانون الدولي في بروكسل، للمستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، ضمن الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية «تكريمًا للقضاء المصري».

وقال النادي، في بيان له، إنّ اختيار المستشار «ماجد» كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة، تتويج لجهود كبيرة قام بها القاضي من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

جاء اختيار نائب رئيس محكمة النقض لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي، وشروط تولي منصب القضاء.

وعرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية.

واختتم «القضاة» أن الجائزة تعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصري، وأن النظام القضائي المصري، بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المبادئ القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون.