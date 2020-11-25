شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا باستمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية «مدرسون وطلاب»، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدا، نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار في المديريات الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري، ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا المديريات .

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.