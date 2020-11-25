شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في شمال سيناء بعنوان «التنمر أحد أشكال العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ندوة بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات حول «التنمر أحد أشكال العنف ضد المرأة» بشمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكدت إحسان داوود غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن الندوة تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وضمن حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستعرضت «الغالي» دور المجلس القومي للمرأة في مناهضة ظاهرة العنف ضد المراة من خلال حملات التوعية والرصد وحملات طرق الأبواب، بجانب اختصاصات المجلس ودوره في مساندة المرأه خاصة المرأة المعيلة والمعنفة وبرامج التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن التنمر سلوك نبذه الإسلام، حيث يجب أن يتحلى الإنسان بخلق الإسلام، وألا يسخر من أخيه، مؤكدة أن من أشكال العنف الحرمان من التعليم والزواج المبكر وضياع حقوق الفتاة نتيجة زواج القاصرات.