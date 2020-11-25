شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبوغنيم بالقدس الشرقية المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وزارة الخارجية، الأربعاء، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبوغنيم في القدس الشرقية المُحتلة.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.