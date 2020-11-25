شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز أرمنت بالأقصر، حملة لإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والتصدى بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
صرح بذلك العميد عبدالله عاشور، رئيس المركز، موضحا أن حالة التعدى بمساحة ١٧٥م٢ بحوض ١٢٥ إصلاح أرمنت الوابورات، وتمت الإزالة في المهد.
واكد رئيس مدينة ارمنت على استمرار هذا الحملات فى جميع قرى المركز. شارك في الحملة مدير مرافق المركز ومدير الجمعية الزراعية ومسئولي الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.
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