شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للصرف: «أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. بنلاقي نفسنا واقفين في بركة مياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي، شفط مياه الأمطار بمعظم مناطق الإسكندرية باستثناء منطقة عشوائية.



وقال رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تم الدفع بأكثر من 120 عربة شفط مياه في الإسكندرية، فضلا عن 20 عربية إضافية»، معلقا «للأسف كل ما نشفط المياه بتنزل أمطار أخرى».

وعن أمطار منطقة رشيد قال: «الوضع تحت السيطرة حتى الآن، لكن البحيرة بصفة عامة تتعرض لأمطار غزيرة، والإسكندرية تعرضت لأكبر كمية أمطار»، معلقا «فجأة بنلاقي نفسنا واقفين في بركة».