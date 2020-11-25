شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة في مدن وقرى المنوفية.. واستمرار شفط المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على أغلب مدن وقرى المحافظة،

ووجه المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع أفرع الشركة؛ لمواجهة الأمطار، مشددا على تجهيز شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، لشفط المياة حتى لا تؤثر على انتظام حركة المرور.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى، تحسبا لمواجهة الأمطار، مشيرًا إلى توفير 147 معدة جاهزة لشفط المياه، وتطهير 135 منطقة على مستوى المحافظة، استعدادا لموسم الأمطار بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.