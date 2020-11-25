شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بجائزة أفضل محافظ.. الغضبان: السيسي حول بورسعيد لقاطرة التنمية بمصر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل محافظ عربي.

ووجه الغضبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشينه لمشروعات التنمية في بورسعيد، مشيرا إلى أن السيسي حول بورسعيد إلى قاطرة التنمية لمصر.

وتابع: «الرئيس السيسي افتتح حقل ظهر غرب بورسعيد خلال 2017، فضلا عن المنطقة الصناعية بجنوب المدينة والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى»، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأول محافظة.

وأكد أن محافظة بورسعيد خالية من قوائم الانتظار، فضلا عن أنها أول محافظة رقمية بمصر.

وأوضح أن الأوضاع في بورسعيد مستقرة، في ظل حالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى انتظام الدراسة بالجامعات والمدارس.