شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم الجديد لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده إلى للأمين العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير محمد أبوالخير، مساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم 25 نوفمبر الجاري، أوراق اعتماده إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وقد شهد مراسم تقديم أوراق الاعتماد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام.

وأكد السفير أبوالخير خلال اللقاء حرص مصر المستمر على التعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزة الجامعة، وكذلك استمرار دعم مصر لكافة أنشطتها في شتى المجالات تعزيزًا للعمل العربي المُشترك، خاصةً خلال الفترة الراهنة التي تشهد العديد من التحديات التي تواجه العالم العربي، والتي تتطلب المزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء.

ومن جانبه، رحب أمين عام جامعة الدول العربية بتولي السفير أبوالخير لمهامه مندوبًا دائمًا لمصر لدى الجامعة، معربًا عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التنسيق والتعاون المُثمرين مع الجانب المصري، خاصةً في ضوء تولي مصر لرئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية