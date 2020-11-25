شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يمنح إجازة استثنائية بالتناوب بين الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكل مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشؤون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة استثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد.

وقال بيان صحفي صادر عن محافظة القليوبية، إن قرار المحافظ تضمن أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل وذلك إعتباراً من غدا الخميس، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التي من شانها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على ان يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الالكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.