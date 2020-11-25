شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 57 طبيبا وممرضا وإداريا عن العمل في 6 وحدات صحية بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع هشام سليمان، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، الوحدات الصحية بقرى المركز وهي «الوحدة الصحية بسندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير» بتعليمات من اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

حيث تبين خلال المتابعه تغيب عن العمل بدون إذن 57 ما بين طبيب وممرض وإدارى جاءت على النحو التالى 39 طبيب و18 ممرض وإدارى.

وأكد نائب رئيس المدينة أنه تم مخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل وذلك لضبط أداء وحسن سير العمل والحفاظ على الصحه العامه في ظل وباء «كورونا».