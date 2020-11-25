شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر العدد الأول من مطوياتها التثقيفية بعنوان "نتعايش باحترام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إصدار عدد من المنشورات التوعوية في شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدا أن ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعي والتعايش السلمي، والتنوع في وسائل هذا التثقيف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه في إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس ، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول من هذه المطويات للحديث عن المواطنة تحت عنوان : "نتعايش باحترام"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان : "نتعايش باحترام متبادل".

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد خلال الحلقة النقاشية الأولى لمبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صارت أنموذجًا للتعايش بين الأديان على أسس وأرضية وطنية متكافئة، وأن احترام الآخر ليس مجرد تقبله إنما هو جزء من عقيدتنا ورسالتنا، ودورنا تحويل ذلك إلى ثقافة مجتمع، وأن نعبر بهذا الفهم للمجتمع الدولي كله.

كما أكد جمعة، في كلمته أن الأديان جزء من الحل ولا يمكن أن تكون جزءًا من المشكلة، وأن الخطورة الحقيقية إنما تكمن في سوء فهم رسالة الأديان ومقاصدها، أو المتجارة بها، لافتا إلى أن الأديان كلها رحمة، وكلها تسامح، وأن إسلام المسلم لا يتم إلا إذا آمن بسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وبأن سيدنا عيسى (عليه السلام) رسول الله، وأن سيدنا موسى (عليه السلام ) رسول الله، بل نؤمن بأن هؤلاء الرسل الثلاثة : سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وسيدنا عيسى (عليه السلام) ، وسيدنا موسى (عليه السلام) هم جميعًا من أولي العزم من الرسل ، وهم خمسة: سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم )، وسيدنا عيسى (عليه السلام) ، وسيدنا موسى (عليه السلام) ، وسيدنا إبراهيم (عليه السلام) ، وسيدنا نوح (عليه السلام ).