شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات رفع المياه بالبحيرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، محطتى الخيرى الجديدة والقديمة ومحطتى القلعة 1-2 بمحافظتى البحيرة والإسكندرية للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ووجه عبد العاطى برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

وتلقى عبد العاطى تقريرا متابعة عن المحطات، وما يتم تنفيذه من أعمال على محطات قبلي2,3,4,5 قارون من أعمال صب وبناء غرف المحولات وتجميع الوحدة رقم 3 بمحطة 5 لفك جلبة العمود وأيضا أعمال التشغيل والصيانة وانتظام الورادى ومناسيب الطرد.

وتضمن التقرير ما تم من أعمال لتدعيم محطة صرف قلابشو بوحدة طوارئ احتياطى لاين شافت كهرباء تصرف 2m3/s رفع 6m تحسبا للأمطار والسيول، حيث تم نقل الوحدة للمحطة وتسليك وسحب جميع الوحدات نظرا لوجود مخلفات كثيرة المحطة وتشغيل جميع وحدات الطوارئ وجميع الوحدات بالمحطة الرئيسية.

كما تم متابعه محطة زرقون ومحطة الخيرى الجديدة بالإدارة العامة لمحطات شمال غرب الدلتا بدمنهور لمتابعة حالة الوحدات، والكشف على الوحدة رقم B لمحطة الحمامى ومحرك الوحدة رقم 2 بمحطة أم دينار، ومحطة صرف مازورة وذلك للاطمئنان على الحالة الفنية والأمنية والمناسيب للمحطة وجميع الوحدات صالحة للعمل والمناسيب فى حالة استقرار.

أوضح التقرير أنه تم إصلاح عطل بلوحة الكنترول بمحطة صرف البدرمان وتشغيل الوحدات وتم اختبار جهاز الوقاية للمغذى العمومى رقم 1 جهد 11ك.ف ويعمل بحالة جيدة، وقياس جهد أعمدة البطاريات بالمحطة ووجد فى الحدود المسموح بها، وفك وإصلاح طلمبات التحضير وتغيير الميكانيكال سيل وتسليك وصلات السحب والطرد لها وفك وتسليك فوانيس ووصلات السحب والمحابس وريش الوحدات وتغيير حشو الجلندات لوحدات الطوارئ وإعادة التجميع والتركيب وتم تشغيل الوحدات والسيطرة على منسوب المياه،

وجارى متابعة الأعمال المدنية على محطات أنشاص وجارى تركيب بلاط الانتر لوك لمحطة القبلية1 وتم اعمال النجارة لقواعد الخرسانة العادية لسور محطة السرايا، والانتهاء من عمرة الوحدة رقم 3 بمحطه شبراخيت بالإدارة العامة لمحطات شمال غرب الدلتا بدمنهور وإصلاح الflap valve وتغيير شبك الأعشاب فى وقت قياسى والوحدة تعمل بحالة جيدة.

كما تم تشغيل الوحدة رقم 1 بمحطة الحسينية القديمة بعد عمل عمره للطلبة وصندوق التروس والمحرك وتعمل بحاله جيده وعمل عمرة لصندوق تروس الوحدة رقم 1 بمحطة جنوب بورسعيد وتشغيل الوحدة بحالة جيدة. وإصلاح عطل فرامل ماكينة نظافة أعشاب محطة الحسينية القديمة وإصلاح عطل كفة تشغيل ماكينة نظافة أعشاب محطة سهل بورسعيد.