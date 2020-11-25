شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وإجمالى الشهداء يرتفع لـ 208 طبيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور محمد محمد عابدين سلام، استشارى النساء والتوليد بالسنطة محافظة الغربية، الذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، والشهيد الدكتور محمد يوسف صبح، أخصائى الباطنة بالبحيرة، الذى توفى بمستشفى عزل العجمى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتهما الكريمة، داعية الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء جراء الجائحة إلى 208 طبيب.

كان قد أطلق الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء مبادرة مجتمعية، بعنوان ( ادعم أسر شهداء الأطباء) لمساندة أسر هداء الأطباء، كرد للجميل لمن ضحوا بإرواحهم من أجل كل فئات الشعب، قائلا: أطلقت هذه المبادرة بعد تنسيق مُسبق مع بعض الأساتذة من الأطباء والشخصيات العامة ممن يرغبون فى المساهمة فى دعم أسر الشهداء من الأطباء ودعموا فكرة المبادرة بقوة من منطلق المسئولية المجتمعية، فالمبادرة تستهدف عمل ودائع بنكية لكل أسرة شهيد بما يضمن لهم عائد شهرى مناسب لعيشة كريمة.

وناشد أمين عام نقابة الأطباء، باقى أفراد المجتمع المدنى والمؤسسات بضرورة التفاعل مع تلك المبادرة ( ادعم أسر شهداء الأطباء ) بالتبرع على الحساب البنكى الخاص بالمبادرة.







